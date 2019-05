Actualidade

O Presidente da EDP Brasil, Miguel Setas, disse hoje que a criação de uma join venture em parceria com a China Three Gorges (CTG) para operar no mercado brasileiro é uma decisão que deverá ser analisada e depende de uma leitura otimista.

"Esta será uma decisão que tem que ser analisada num quadro otimista, num quadro da EDP e das suas relações com a CTG. O que nós podemos dizer é que aqui no Brasil já somos parceiros da CTG. Temos três usinas que construímos em conjunto. As usinas de Santo Antônio do Jari, de Cachoeira Caldeirão e São Manuel", disse durante uma teleconferência de impressa.

"A CTG é um parceiro natural da EDP, nós temos aqui relações de grandes parceiros com objetivos de negócios. Há alguma especulação a volta disto. Este é um assunto que depende de uma decisão otimista que tem ser, obviamente, lida num quadro de uma reflexão global do grupo EDP", frisou.