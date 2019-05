Actualidade

A economia do Alentejo "está bem diferente de décadas anteriores" e as infraestruturas oferecem "condições ideais" para captar o interesse de investidores da Califórnia, disse à Lusa o presidente da Associação de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL).

José Calixto falava à margem de uma missão de promoção dos clusters agroalimentar e portuário do Alentejo, que decorre esta semana por toda a Califórnia no âmbito do projeto Alentejo Global Invest.

Embora reconheça que "o Alentejo tem um caminho a percorrer em termos de notoriedade" e que a baixa densidade populacional pode ser encarada como um problema, o presidente frisou que esta é também uma oportunidade. "É um dos melhores locais do mundo para viver e queremos transportar isso para um dos melhores locais do mundo para investir", indicou.