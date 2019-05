Actualidade

A Coreia do Norte descreveu o lançamento de vários mísseis, no passado sábado, como um exercício "regular e defensivo", assegurando que tais manobras não agravaram as tensões na região, como foi apontado por Seul.

"O recente exercício realizado pelos militares faz parte de um treino militar regular", indicou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, num comunicado divulgado na quarta-feira e citado pela agência estatal norte-coreana KCNA.

"Não foi dirigido a ninguém e não levou a um agravamento da situação na região", declarou.