Actualidade

O Governo português vai continuar os esforços para que os motoristas de transporte de matérias perigosas e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) se entendam e a greve marcada para dia 23 seja desconvocada.

Questionada pela Lusa, fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e da Habitação assegurou que o "Governo está em contacto" com as partes envolvidas na negociação, destacando que o executivo "continuará os esforços para que as partes se entendam e a greve seja desconvocada".

Na quarta-feira, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) marcou uma nova greve com efeitos a partir do dia 23 de maio,