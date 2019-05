Actualidade

O património cultural e natural da eurorregião EUROACE, formada pelo Alentejo, do Centro e da Extremadura espanhola, é o tema do III Prémio Internacional de Fotografia "Santiago Castelo", que ganhou caráter transfronteiriço e tem inscrições abertas até dia 15.

A iniciativa é promovida pelo Centro UNESCO da Extremadura, desde 2017, mas agora "expande fronteiras" e associa-se às comemorações dos 10 anos de existência da EUROACE, "este ano assumindo um caráter transfronteiriço", explicou a organização.

Com o tema "Património Natural e Cultural da EUROACE", esta 3.ª edição é organizada em colaboração com a Junta de Extremadura, através do Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças, e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo e do Centro.