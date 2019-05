Actualidade

Militares da Coreia do Sul disseram hoje que a Coreia do Norte efetuou, pelo menos, um disparo de um projétil não identificado na zona ocidental do país.

De acordo com fontes militares de Seul trata-se do segundo disparo do mesmo género nos últimos cinco dias.

As chefias militares da Coreia do Sul não forneceram mais detalhes sobre os alegados ensaios da Coreia do Norte.