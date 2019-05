Actualidade

A integração de Macau na China é uma "oportunidade de ouro" para os residentes e para a comunidade portuguesa, defendeu o chefe do Governo do território em entrevista à Lusa.

"Acredita-se que com a entrada do país numa nova era, o desenvolvimento de Macau irá também avançar para uma nova fase, e, neste sentido, a comunidade portuguesa de Macau poderá igualmente ter um papel maior e mais ativo", afirmou Fernando Chui Sai On numa entrevista exclusiva por escrito.

O chefe do Executivo, que inicia no sábado uma visita oficial a Portugal, lembrou que "desde o estabelecimento da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau], há 20 anos, o Governo tem dado elevada importância ao papel social da comunidade portuguesa, no respeito e na proteção da sua língua, cultura, religião e costumes".