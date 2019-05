Actualidade

O chefe do Governo de Macau disse à Lusa que a deslocação a Lisboa e ao Porto serve para garantir "mais consensos", sobretudo após as recentes visitas oficiais dos Presidentes chinês e português, a Portugal e à China, respetivamente.

O chefe do Governo de Macau inicia no sábado uma visita oficial que se prolonga até 19 de maio, na qual estão agendadas reuniões com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa.

"Esta visita da delegação da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] a Portugal, tem como objetivo dar continuidade, inovar e reforçar a relação amigável de cooperação entre ambos, em prol de mais resultados frutíferos para a cooperação, impulsionando profundamente o futuro desenvolvimento, contribuindo para o desenvolvimento mútuo e outras parcerias", afirmou Fernando Chui Sai On, em entrevista exclusiva por escrito à Lusa.