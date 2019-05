Actualidade

O chefe do Governo de Macau disse à Lusa que a "realidade justifica a manutenção do sistema capitalista" no território, capital mundial do jogo e o único local na China em que os casinos são legais.

"A realidade justifica a manutenção do sistema capitalista e da maneira de viver anteriormente existentes em Macau", sustentou Chui Sai On numa entrevista exclusiva por escrito.

Fernando Chui Sai On, que inicia no sábado uma visita oficial a Portugal, afirmou que "dada a experiência vivida nestes últimos 20 anos, a comunidade portuguesa deve ter ainda maior confiança nas perspetivas de desenvolvimento de Macau".