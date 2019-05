Combustíveis

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) entregou hoje o pré-aviso de greve que começa a 23 de maio por tempo indeterminado, afirmou hoje o seu presidente.

"Não há qualquer fim à vista para a greve, depende das negociações", afirmou à Lusa o presidente do SNMMP, Francisco São Bento.

Até terça-feira, corriam bem as negociações entre o sindicato dos motoristas e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), tendo nesse dia o sindicato anunciado que as partes tinham chegado a um pré-acordo e estava afastada até ao final do mês a possibilidade de greve.