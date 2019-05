Actualidade

A organização cancelou hoje a especial em Vila Nova de Gaia do Rali de Portugal, por, segundo o Automóvel Club de Portugal (ACP), o município ter decidido "à última hora e devido a questões internas" não acolher a prova.

Em comunicado, o ACP dá conta da retirada da 'Gaia Street Stage' do programa da sétima etapa do campeonato do mundo de ralis (WRC), prevista para 01 de junho, nas 14.ª e 15.ª especiais cronometradas.

Desta forma, o Rali de Portugal vai ficar reduzido a 18 especiais cronometradas.