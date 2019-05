UE/Cimeira

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu hoje à chegada à cimeira informal de líderes da União Europeia em Sibiu, Roménia, que não é candidato "a nada" na hierarquia europeia, pretendendo continuar a exercer as atuais funções em Portugal.

Questionado pelos jornalistas sobre notícias na imprensa internacional, designadamente no Financial Times, que o apontam como eventual candidato surpresa à sucessão de Donald Tusk como presidente do Conselho Europeu, António Costa afirmou que tal "é muito elogioso" mas disse que, "seguramente", não será candidato na 'guerra dos tronos da União Europeia' que terá início imediatamente após conhecidos os resultados das eleições europeias de 23 a 26 de maio.

"É muito elogioso, mas eu não sou candidato a nada a não ser às funções que exerço em Portugal", asseverou, sublinhando que está "muito concentrado" no seu trabalho em Portugal.