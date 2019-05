Inquérito/CGD

Joaquim Barroca, empresário do grupo Lena, e José Manuel Fino e Francisco Manuel Fino, filhos do empresário Manuel Fino, foram convocados para audições na comissão parlamentar de inquérito da Caixa Geral de Depósitos (CGD) na próxima semana.

Joaquim Barroca é ex-administrador do antigo grupo Lena (hoje denominado NOV), que é um dos grandes devedores da CGD, através da empresa Always Special, devia 44 milhões de euros ao banco público em 2015, depois de uma concessão inicial de crédito de 55 milhões, de acordo com a auditoria da EY.

Joaquim Barroca, que também é arguido na Operação Marquês, deverá ser ouvido na quinta-feira, 16 de maio, pelas 09:30, conforme indicado no 'site' da Assembleia da República.