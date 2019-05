Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje o alargamento do regime jurídico do acesso ao direito para cidadãos e empresas, com uma redefinição do conceito de insuficiência económica.

As alterações pretendem melhorar a qualidade do acesso à justiça e ao apoio judiciário com a introdução de quatro categorias e isenções parciais consoante a condição financeira do requerente.

As empresas que estejam em situação de insolvência iminente ou em situação económica difícil podem, agora, beneficiar de proteção jurídica, na sequência da jurisprudência do Tribunal Constitucional, indica o comunicado do Conselho de Ministros.