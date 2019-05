Combustíveis

O Governo está a acompanhar o conflito entre os motoristas de transporte de matérias perigosas e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), e espera que o acordo assinado entre as duas partes "possa ser cumprido".

"O Governo tem estado a acompanhar muito proximamente esse conflito, através do senhor ministro das Infraestruturas e, portanto, os contactos têm sido regulares quer com a ANTRAM, quer com o sindicato", afirmou a ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, em Lisboa.

Na quarta-feira, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) marcou uma nova greve com efeitos a partir do dia 23 de maio, que, segundo o vice-presidente daquela estrutura sindica, Pedro Pardal Henriques, se manterá "até que se resolva a situação".