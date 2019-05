PE

O Conselho das Finanças Públicas alertou hoje para as sucessivas revisões em alta do Governo relativamente às despesas com pessoal, dando "um enfoque particular" ao impacto previsto com a medida relativa ao descongelamento gradual das carreiras dos funcionários públicos.

"O Ministério das Finanças procedeu nos últimos exercícios, e em particular no Programa de Estabilidade em apreço [2019-2023], a sucessivas revisões em alta da despesa com pessoal, em grande medida por força do impacto financeiro das medidas relativas ao descongelamento gradual das carreiras (geral e especiais)", indica o Conselho das Finanças Públicas (CFP) na sua Análise ao Programa de Estabilidade 2019-2023, hoje divulgada.

O organismo liderado por Nazaré Costa Cabral alerta para que, "se, por ora, é possível acomodar, em previsão, estes aumentos nominais em resultado do crescimento superior previsto para o PIB nominal, não é garantido que essa capacidade acomodatícia se mantenha no futuro próximo".