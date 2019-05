Actualidade

O Centro Hospitalar de Setúbal vai ser ampliado com a construção de um novo edifício junto ao Hospital de São Bernardo, no valor global de 17 milhões de euros, anunciou hoje o presidente do Conselho de Administração, Manuel Roque.

"Vamos, provavelmente, arrancar com o concurso público no primeiro semestre deste ano. O novo edifício, com ligação ao atual, vai localizar-se no campus do Hospital de São Bernardo, na zona do parque de estacionamento (em frente ao atual serviço de urgência geral)", disse.

"As obras terão início, provavelmente, ainda este ano, ou, o mais tardar, no início do próximo ano de 2020", acrescentou Manuel Roque, que falava à agência Lusa no final da cerimónia comemorativa dos 60 anos do Hospital de São Bernardo.