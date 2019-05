Actualidade

A hasta pública para a venda de seis lotes de terreno para construção, no local do antigo bairro da Pedreira dos Húngaros, no concelho de Oeiras, voltou hoje a não receber licitações, informou a autarquia.

"Durante as últimas semanas vários interessados contactaram a Câmara Municipal de Oeiras, contudo não houve licitações", disse à agência Lusa fonte da autarquia, no distrito de Lisboa.

Em causa estão seis lotes de terreno para construção, com a área total de 14.363 metros quadrados (m2), situados no antigo bairro da Pedreira dos Húngaros, localizado entre Miraflores e Algés.