Venezuela

O Governo Português condenou hoje a "detenção arbitrária" do Vice-Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, pedindo a sua libertação imediata e que as autoridades se abstenham de "atos provocatórios" que prejudiquem os esforços para uma solução pacifica para crise.

"O Governo Português condena veementemente a detenção arbitrária do Vice-Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Edgar Zambrano, ocorrida durante a noite de ontem em Caracas", lê-se num comunicado do Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Esta detenção, considera o Governo português, inscreve-se "na estratégia de intimidação" desenvolvida contra a Assembleia Nacional da Venezuela, "no sentido de impedir o exercício dos seus poderes constitucionais e de perseguir os seus parlamentares, medidas que Portugal repudia energicamente".