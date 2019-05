Actualidade

A receita total da Altice Portugal subiu 0,4% no primeiro trimestre, face a igual período de 2018, para 509 milhões de euros, "impulsionada pelo crescimento de 1,2% do segmento de serviços empresariais", divulgou hoje operadora.

Nos primeiros três meses deste ano, "a receita total da Altice Portugal atingiu 509 milhões de euros, em termos homólogos mais 0,4%", refere a dona da Meo, que adianta que, face aos últimos três meses de 2018, "apresentou um decréscimo de 3,3%, motivado pelo efeito de sazonalidade típico" do primeiro trimestre.

De acordo com a operadora de telecomunicações liderada por Alexandre Fonseca, o aumento da receita total no primeiro trimestre do ano foi "impulsionado pelo crescimento de 1,2% do segmento de serviços empresariais e pela estabilização no segmento consumo".