Incêndios

O Observatório Técnico Independente criado pelo parlamento para acompanhar os incêndios florestais aponta falhas no combate inicial ao fogo de Monchique, o maior de 2018, e defende uma auditoria para apurar responsabilidades na fase de rescaldo e extinção.

"O rescaldo e a extinção do incêndio foram de grande dificuldade. As condições meteorológicas e de combustível eram claramente desfavoráveis, mas não foram aproveitadas as condições mais favoráveis para as operações de rescaldo, durante a noite e madrugada", referem os peritos do Observatório Técnico Independente (OTI), num relatório sobre o incêndio que deflagrou em agosto de 2018 em Monchique, Algarve.

O relatório de avaliação ao incêndio de Monchique, hoje entregue na Assembleia da República, precisa que a "falta de estratégia, de empenhamento, de cumprimento das ordens de comando, de pouca motivação para uso de ferramenta manual" foram razões identificadas e que contribuíram para "as muitas reativações identificadas".