O BCP espera ter concluída a operação de aquisição do banco Eurobank, na Polónia, até final deste mês, disse hoje o presidente do banco, Miguel Maya, na apresentação de resultados do primeiro trimestre, em Lisboa.

Em novembro do ano passado, o Bank Millennium, banco polaco detido pelo Banco Comercial Português (BCP), chegou a acordo para a aquisição de uma participação de 99,79% no Eurobank, uma subsidiária da Société Générale.

Segundo a informação então divulgada, a compra prevê um valor total estimado de 428 milhões de euros, a ser pago em dinheiro e totalmente financiado por meios próprios do Bank Millennium.