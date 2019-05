Actualidade

O empresário angolano Mello Xavier disse hoje à lusa que foi "reposta a justiça" com a devolução da fábrica de cerveja Rosema, decidida pela justiça são-tomense, e admitiu partir para novos investimentos em São Tomé e Príncipe.

Mello Xavier, que reagia, em declarações à agência Lusa, à decisão do tribunal de Lembá (distrito no norte da ilha de São Tomé, onde se localiza a cervejeira) disse que deverá chegar ao arquipélago antes do próximo domingo, "precisamente para ver se estão a cumprir rigorosamente com a decisão".

Esta manhã, oficiais de justiça do tribunal de Lembá formalizaram a devolução da fábrica à equipa de Mello Xavier.