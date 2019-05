Sporting

O juiz Carlos Delca, do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Barreiro, vai permitir jornalistas nas sessões da fase de instrução do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, em 15 de maio de 2018.

A informação foi dada hoje à agência Lusa pelo TIC do Barreiro e por advogados do processo, havendo 14 lugares reservados para a comunicação social, a partir de segunda-feira, dia em que começa a fase de instrução com o interrogatório de quatro dos 44 arguidos.

O processo pertence ao TIC do Barreiro, mas, por razões de logística e de instalações, a instrução, fase facultativa em que o juiz de instrução criminal Carlos Delca decide se o processo segue e em que moldes para julgamento, vai decorrer na nova sala do edifício A do Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa.