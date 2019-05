Actualidade

Uma sepultura real saxónica descoberta em 2003 à beira de uma estrada no Reino Unido, entre um bar e um supermercado, foi apresentada hoje pelos especialistas como "o equivalente britânico" da tumba do faraó Tutankhamon.

O túmulo foi descoberto durante as obras de alargamento de um troço de uma estrada em Prittlewell, perto da cidade de Southend-on-Sea, no condado de Essex.

Após 15 anos de investigação, os arqueólogos pensam que a sepultura pertencerá a Seaxa, irmão de Saeberht, rei dos Saxões do Leste no início do século VII.