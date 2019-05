Fridão

O ministro do Ambiente assegurou hoje que é "inequívoca" a interpretação das cartas da EDP ao Governo sobre a barragem do Fridão, afirmando que faz de acordo com "os interesses dos contribuintes" e a elétrica segundo os dos "próprios acionistas".

"É inequívoca a interpretação que eu faço das cartas que a EDP escreveu ao Governo. Tudo é passível de interpretações. Eu repito aqui as palavras, que me pareceram sábias, do senhor primeiro-ministro, [António Costa], nós interpretamos essas cartas de acordo com os interesses dos contribuintes portugueses", disse João Pedro Matos Fernandes, que falava aos jornalistas, em Lisboa, à margem da apresentação do relatório 'World Energy Outlook 2018'.

Para o governante, a empresa liderada por António Mexia interpreta as cartas segundo "os interesses dos próprios acionistas" e sublinhou não ter "nada a criticar" a esse respeito.