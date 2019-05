Actualidade

A Câmara de Lisboa aprovou hoje o projeto do Regulamento Municipal do Alojamento Local, que estabelece áreas de contenção absoluta e áreas de contenção relativa para novos registos, só com os votos favoráveis do PS.

O BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS, absteve-se, viabilizando assim a submissão do projeto de regulamento a consulta pública, enquanto o PSD, o CDS-PP e o PCP votaram contra, disse à Lusa fonte oficial da autarquia.

De acordo com o documento, assinado pelo vereador do Urbanismo, Manuel Salgado (PS), ao qual a Lusa teve acesso, são consideradas áreas de contenção absoluta "as zonas turísticas homogéneas que apresentem um rácio entre estabelecimentos de alojamento local e número de fogos de habitação permanente que seja superior a 20%".