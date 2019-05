Actualidade

Uma estátua de homenagem ao Pupilo do Exército e a requalificação de um campo de jogos foram os projetos mais votados do Orçamento Participativo (OP) de Lisboa deste ano, que contou com 19 vencedores.

Os vencedores da 11.ª edição do OP de Lisboa foram anunciados ao final da tarde de hoje, numa cerimónia que decorreu nos Paços do Concelho da capital.

A edição deste ano contou com 128 projetos a votação, que recolheram um total de 37.673 votos, segundo foi anunciado na cerimónia.