Actualidade

Paulo Meneses, reeleito hoje presidente do Paços de Ferreira, definiu como prioridade imediata do seu mandato consolidar a equipa de futebol na principal Liga, assegurando que a planificação avança após a definição do campeão da II Liga.

"O objetivo é consolidar o Paços de Ferreira na I Liga, um desejo muito complicado, porque, normalmente, as equipas que sobem são os principais candidatos à descida", disse Paulo Meneses, no final da Assembleia-geral eleitoral, na qual contou com 98 por cento dos votos apurados (1.704 votos a favor e 34 brancos), repartidos por 296 sócios que exerceram o seu direito de voto.

Meneses deu mesmo o exemplo do Nacional, em risco sério de descida na época seguinte a ter regressado à I Liga, fazendo questão de dizer que a planificação da próxima época deve estar para breve.