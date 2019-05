Actualidade

A brasileira Vale, maior produtora e exportadora de ferro do mundo, registou perdas de 1.642 milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros) no primeiro trimestre de 2019, informou a companhia na quinta-feira.

A Vale atribuiu as perdas à tragédia mineira registada em 25 de janeiro na cidade de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, que deixou 237 mortos e 33 desaparecidos após a rutura de uma barragem, que produziu um mar de lama e resíduos minerais.

No mesmo período de 2018, a empresa registou lucros de 1.590 milhões de dólares (cerca de 1,4 mil milhões de euros). No entanto, as perdas no primeiro trimeste de 2019 ainda são maiores em relação ao último trimestre de 2018, quando a Vale teve lucros de 3.786 milhões (3,4 mil milhões de euros).