Actualidade

Os inspetores do SEF defendem a criação de uma escola própria, considerando que só com uma formação qualificada conseguem combater fenómenos de racismo e estarem melhor preparados para as novas questões das migrações e proteção das vítimas.

A criação de uma escola específica para formar novos inspetores e atualizar conhecimentos aos que já estão em funções é o tema do congresso deste ano do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF), que representa a maior parte destes profissionais.

Segundo o sindicato, os inspetores do SEF têm tido até hoje uma "formação avulsa e irregular", sendo por esta razão que o SCIF-SEF organiza o congresso de 2019 dedicado à necessidade de uma escola específica.