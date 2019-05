Venezuela

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, exigiu na quinta-feira à noite a "libertação imediata" do vice-presidente da Assembleia Nacional venezuelana (AN, parlamento), Edgar Zambrano.

"Este é um ataque à independência do poder legislativo democraticamente eleito no país, e faz parte dos constantes ataques do regime [do Presidente Nicolás] Maduro para esmagar o livre debate na Venezuela", declarou Pompeo, em comunicado.

O chefe da diplomacia norte-americana salientou que a "detenção arbitrária" do vice-presidente do parlamento é "um ato inaceitável e ilegal que reflete mais uma vez a repressão do regime de Maduro".