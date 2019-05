Actualidade

A fusão da petrolífera Occidental com a Anadarko, que lidera um dos megaprojetos de gás natural do Norte de Moçambique, deve estar concluída no segundo semestre deste ano, anunciou a última, em comunicado.

"A transação deverá ser concluída no segundo semestre de 2019, sujeita à aprovação dos acionistas da Anadarko, aprovações regulamentares e outras condições habituais", anunciou em comunicado na quinta-feira.

A Occidental "obteve o financiamento necessário para toda a parcela em dinheiro da transação", sendo a restante em títulos, "e a conclusão não estará condicionada a qualquer voto ou aprovação por parte dos acionistas" do comprador, acrescentou.