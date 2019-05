Actualidade

Manuel de Azevedo, um emigrante português radicado no Brasil, decidiu homenagear o filho que perdeu a vida aos 17 anos, num acidente de viação, com uma prova de atletismo que se realiza há nove anos em Vila Flor.

Este emigrante que reside na cidade brasileira de São Paulo, para tentar " superar a perda" que o deixou " profundamente abalado" quando em fevereiro de 1986, o seu filho Marcelo perdeu a vida num acidente de automóvel em Vila Flor, no distrito de Bragança, resolveu criar uma prova desportiva em sua homenagem.

Agarrado a essa memória, Manuel de Azevedo chegou a pensar que "a vida já não fazia sentido". Contudo, e com o passar dos anos, a dor "adormeceu" e para conseguir superar o trauma decidiu instituir, em parceria com o município transmontano de Vila Flor, o Grande Prémio em Atletismo Marcelo de Azevedo, que vai decorrer no domingo e onde é esperado meio milhar de participantes de todas idades.