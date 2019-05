Actualidade

A Exxon Mobil prevê arrancar em abril de 2020 com a perfuração do fundo do mar ao largo de Moçambique para procurar petróleo e gás, anunciou hoje a empresa.

"O início está previsto para abril de 2020. O projeto compreende, atualmente, dois poços de prospeção (com uma estimativa de 45 dias por poço), mais um poço opcional", lê-se num convite à manifestação de interesse para o fornecimento de equipamentos.

A Exxon Mobil procura um navio, "com pessoal qualificado para perfuração a uma profundidade de 2.500 metros de água".