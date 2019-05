Actualidade

A inflação média a 12 meses em Moçambique registou em abril a terceira subida consecutiva, embora ligeira, de acordo com dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O indicador registou em abril um aumento de 0,08 pontos para 4,08% depois de ter trilhado uma tendência de redução, todos os meses, desde maio de 2017, altura em que se cifrava em 22,33%.

Em dezembro de 2018 e janeiro deste ano, o indicador estacionou em 3,91%, seguindo-se uma subida para 3,97% em fevereiro e para 4% em março, de acordo com o Índice de Preços no Consumidor (IPC) do INE.