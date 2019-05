Actualidade

O Estado emprestou 850 milhões de euros ao Fundo de Resolução para a injeção de 1.149 milhões de euros no Novo Banco, tendo esta entidade utilizado também recursos próprios, disse hoje fonte oficial do Banco de Portugal.

Em resposta às questões da Lusa, fonte oficial do banco central disse que "no cumprimento do contrato celebrado com o Novo Banco em outubro de 2017, o Fundo de Resolução efetuou no dia 06 de maio o pagamento devido em 2019, no montante de 1.149 milhões de euros".

Para realizar a operação, o "Fundo de Resolução utilizou os seus recursos próprios (resultantes de contribuições devidas, direta e indiretamente, pelo setor bancário) e recorreu ainda a um empréstimo junto do Estado, no montante de 850 milhões de euros".