Viagens/Galp

A Galp manifestou hoje "toda a confiança" de que os tribunais virão a reconhecer as suas razões no caso das viagens pagas pela empresa nos jogos do Euro2016, após tomar conhecimento do despacho de acusação do Ministério Público.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Galp alega que os convites foram feitos enquanto patrocinadora da seleção nacional de futebol, de acordo com a lei e com "as práticas e tradições seguidas no país ao longo dos anos, no âmbito de patrocínios empresariais".

A Galp afirma que irá acompanhar as próximas fases do processo e sublinha que colaborou, desde o primeiro momento, com o Ministério Público, disponibilizando toda a informação sobre os convites dirigidos a clientes, fornecedores e entidades institucionais