Actualidade

Quase 900 crianças, das quais mais de 100 meninas, foram hoje resgatadas a um grupo armado do Nordeste da Nigéria e vão agora ser alvo de programas de reintegração, anunciou a Unicef.

As crianças, 894 no total, foram libertadas das fileiras da Civilian Joint Task Force em Maiduguri, no nordeste da Nigéria, na sequência de um acordo assinado em 2017, em que o grupo se comprometeu a adotar medidas para acabar com o recrutamento de crianças-soldados.

Com a libertação de hoje, sobe para 1.727 o número de crianças e jovens resgatados desde 2017, sublinha a Unicef, em comunicado hoje divulgado.