Actualidade

A Mota-Engil anunciou hoje ter assinado novos contratos no Quénia no valor de 100 milhões de euros, relativos ao projeto, construção, operação e manutenção por dez anos de duas redes de estradas naquele país.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a construtora portuguesa adianta que as fases de projeto e construção terão um prazo de execução de 720 dias e as de operação e manutenção um prazo de oito anos.

"A componente de construção dos contratos acima referidos ascenderá a cerca de 100 milhões de euros, valor que será faturado ao longo do período de construção e manutenção", esclarece.