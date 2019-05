Actualidade

O primeiro-ministro comparou hoje a situação dos professores com a dos técnicos superiores da Administração Pública, referindo que os últimos progridem a ritmo bastante inferior, e defendeu que o Estado tem de ter carreiras mais atrativas.

"No máximo, 5% do conjunto dos técnicos superiores poderão progredir ao mesmo ritmo dos professores", referiu António Costa, em resposta a um aluno, durante uma aula-debate no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa, promovido pela associação de estudantes desta instituição.

Após falar sobre os diferentes sistemas que existem dentro do Estado, afirmou: "Há uma coisa relativamente à qual não tenho a menor das dúvidas, o Estado vai ter de investir muito significativamente nos próximos anos na revalorização dos seus quadros. Os anos da crise depauperaram completamente a estrutura técnica da Administração Pública".