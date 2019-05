Actualidade

O treinador da seleção portuguesa de futebol de sub-20 recusou hoje que Portugal fique mais fraco sem João Félix e assegurou que esta geração de jogadores tem a ambição de conseguir algo mais no Mundial da categoria.

"Portugal nunca é uma seleção fraca. Somos uma das referências da Europa e somos sempre uma das seleções mais fortes", afirmou Hélio Sousa, na conferência de imprensa, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, em que foi divulgada a lista de convocados para o Mundial sub-20, da qual não consta o nome do avançado do Benfica.

Ainda assim, Hélio Sousa admitiu ser "difícil" não poder contar com Félix na prova que terá lugar na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho, embora revelando estar "satisfeito" por ver o jovem jogador num patamar mais elevado.