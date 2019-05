Actualidade

O treinador Marcel Keizer frisou hoje que o Sporting vai "lutar até ao fim" para conseguir conquistar a Taça de Portugal e até o segundo lugar na I Liga de futebol, sublinhando que é o melhor momento da época.

Com uma série de 10 triunfos consecutivos em todas as competições e a seis pontos do FC Porto, o técnico holandês foi cauteloso na abordagem, mas até se expressou em português para dizer que os 'leões' vão lutar até final, na esperança de ver uma escorregadela dos rivais no campeonato e de erguer o troféu da prova 'rainha', no dia 25, precisamente diante dos 'dragões'.

"A única que podemos fazer é o nosso trabalho e o nosso trabalho é vencer os jogos, temos feito isso nas últimas semanas e temos de dar continuidade a isso. Vamos lutar até ao fim", assegurou Marcel Keizer, em conferência de imprensa.,