O treinador Abel Ferreira frisou hoje que tem contrato com o Sporting de Braga até 2021 e revelou que ainda esta semana falou com o presidente António Salvador sobre a próxima época futebolística.

O técnico, que falava na antevisão da deslocação ao terreno do Boavista, no sábado, em jogo da 33.ª jornada da I Liga de futebol, comentava as notícias desta semana, que, após a derrota na Madeira, diante do Marítimo (1-0), na ronda anterior, deram conta da sua possível saída no final da temporada.

"Acredito nele [António Salvador], foi ele que me contratou para a formação, que apostou em mim para a equipa principal e me renovou o contrato o ano passado. Falo com ele regularmente e ainda esta semana falámos sobre esta época e a próxima. Estou grato a este clube e a esta cidade, gosto de aqui estar, o meu foco está aqui", disse.