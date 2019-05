Actualidade

Novas espécies de árvores foram hoje plantadas no perímetro urbano de Monchique, no âmbito de uma ação de reflorestação promovida por um centro comercial e a Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio (ASPAFLOBAL).

O presidente da ASPOFLOBAL, Emílio Vidigal, explicou à agência Lusa que esta ação de reflorestação começou hoje simbolicamente numa de cinco áreas próximas do perímetro urbano de Monchique, que precisam de ser repovoadas com "espécies mais resistentes ao fogo".

Na origem da iniciativa esteve uma proposta solidária do centro comercial Fórum Algarve, que "contactou a ASPAFLOBAL para realizar uma ação em Monchique", explicou o responsável.