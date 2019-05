Actualidade

A José de Mello Saúde , que gere os hospitais CUF, confirmou hoje, em reposta à Lusa, que foi alvo de buscas pela Autoridade da Concorrência (AdC), garantindo ter "total disponibilidade" para responder às solicitações desta entidade.

"Na sequência das notícias veiculadas esta manhã em órgãos de comunicação social, a José de Mello Saúde vem informar que recebeu hoje a visita da Autoridade da Concorrência", disse a empresa, numa nota enviada à Lusa.

A José de Mello Saúde garantiu ainda que, de acordo com a sua política de transparência, "está a colaborar e a esclarecer, com total disponibilidade e serenidade, as solicitações desta entidade".