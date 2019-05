Viagens/Galp

O presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém (Setúbal), Álvaro Beijinha, confirmou hoje ter sido constituído arguido no caso das viagens pagas pela Galp nos jogos do Euro2016, recusando comentar o processo.

Contactado pela agência Lusa, o autarca, eleito pela CDU, disse apenas ser um dos arguidos no processo e recusou prestar declarações sobre a acusação do Ministério Público.

Segundo uma nota da Procuradoria-Geral da República (PGR), dos 18 arguidos acusados do crime de recebimento indevido de vantagem no caso das viagens pagas pela Galp no Euro2016 fazem parte duas empresas do grupo Galp e sete outros responsáveis ou colaboradores destas sociedades.