Governo

O primeiro-ministro afastou hoje o cenário da ameaça de demissão do Governo, considerando que constituiu uma vitória da responsabilidade a reprovação do diploma que pretendia contabilizar a totalidade do tempo de serviço dos professores.

"Foi um resultado clarificador e uma vitória da responsabilidade", declarou o líder do executivo.

Esta posição de António Costa foi transmitida duas horas depois de PSD, PS, CDS-PP terem reprovado, em votação final global, o texto proveniente da Comissão Parlamentar de Educação para a reposição integral do tempo de serviço dos professores - diploma que teve o apoio do Bloco, PCP e PEV.