Governo

A líder da Frente Comum, Ana Avoila, disse hoje que o primeiro-ministro "não ganhou a guerra" na questão dos professores e das outras carreiras especiais, ameaçando "lutar até ao fim" pelas reivindicações dos trabalhadores.

A dirigente sindical falava aos jornalistas no arranque da manifestação nacional que partiu cerca das 15:20 do Marques de Pombal rumo à residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, em São Bento.

"Basta de congelamento, queremos o nosso aumento", exigiam hoje os manifestantes.