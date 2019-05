Actualidade

O Montepio Holding, participada da Caixa Económica Montepio Geral, iniciou as negociações para a fusão entre o Finibanco Angola e o Banco de Negócios Internacional (Angola) tendo, em conjunto com esta última instituição, a intenção de atrair parceiros internacionais.

"A Caixa Económica Montepio Geral [...] informa que a sua participada Montepio Holding, SGPS, S.A. iniciou as negociações com os acionistas do Banco de Negócios Internacional, S.A. (Angola) com vista a uma fusão entre o Finibanco Angola S.A. e o Banco de Negócios Internacional, S.A", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, "é intenção das partes atrair a participação de parceiros estratégicos internacionais para esta operação", de modo a contribuir para a "consolidação, reforço e abertura do sistema bancário e financeiro angolano".